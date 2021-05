Die Nobelstraße in Bayreuth wird ab Mittwoch, 12. Mai, bis Montag, 31. Mai, im Bereich zwischen Prieserstraße und Lilienthalstraße wegen Gehwegumbauarbeiten halbseitig gesperrt. Das teilt die Stadt Bayreuth mit.

In diesem Zusammenhang wird eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Hans-Sachs-Straße eingerichtet. In Richtung Prieserstraße wird der Verkehr über die Hans-Sachs-Straße umgeleitet.