Neues Viertel in Bayreuth: In der Stadt entsteht ein neues Quartier. Bürger*innen können sich den Bebauungsplanentwurf online ansehen - oder im Rathaus. Das berichtet die Stadt Bayreuth.

Im Planungsamt der Stadt Bayreuth liegt ab Montag, 30. August, der Bebauungsplanentwurf für ein neues Misch- und Wohnquartier Kreuzstein aus. Die Planunterlagen können bis einschließlich 8. Oktober im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 13, 9. Obergeschoss (Öffentliche Planauflage), während der allgemeinen Dienststunden (Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr) eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist stehen sie auch online auf der Homepage der Stadt unter www.bayreuth.de (Rubrik Rathaus, Bürgerservice > Planen, Bauen) zur Verfügung. Da für das Areal keine starke Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen in dieser Größenordnung besteht und aufgrund seiner Lage anderweitige Nutzungen städtebaulich wünschenswert sind, soll die Fläche als Misch- und Wohnquartier entwickelt werden.

Im Bebauungsplanentwurf wird ein allgemeines Wohngebiet in Form von zwei Gebäudeblöcken mit jeweils einem Innenhof festgesetzt. Der nördliche Gebäudeblock beinhaltet eine Kita mit einer Kapazität von bis zu vier Gruppen. Entlang der Nürnberger Straße wird ein Mischgebiet festgesetzt. In diesem Gebäudeblock sollen neben Wohnungen auch verschiedene andere Nutzungen angeboten werden. Im Nordosten wird weiterhin ein Gewerbegebiet festgesetzt. Mit Blick auf die Gewässerökologie, den Naturschutz und das Stadtklima ist eine Aufwertung und Vernetzung des bedeutenden Grünkorridors zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und dem Glasenweiher vorgesehen.

Dies soll vor allem durch die Freilegung und Strukturverbesserung des Tapperts erreicht werden. Mit seiner Freilegung entsteht eine Parklandschaft, die durch den offenen Wasserlauf und angrenzende Wiesenflächen geprägt sein wird. So entsteht ein zusammenhängendes System an privaten und öffentlichen Freiflächen, die die bestehenden Strukturen integrieren und neue Verbindungen schaffen. Die Anbindung an das örtliche und überörtliche Radwegenetz wird in den neu geschaffenen Grünzug gelegt.

Der Stadtrat Bayreuth hat in seiner Sitzung Ende Juli den vorliegenden Planungen zugestimmt und die Verwaltung mit den weiteren planungsrechtlichen Schritten beauftragt. Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern und sie zu erörtern. Gerne können Fragen telefonisch oder per Mail gestellt werden. Falls eine persönliche Einsicht in die Planung im Rathaus gewünscht wird, wird um Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0921 25-1660 gebeten. Die Mitarbeiter/innen des Stadtplanungsamtes stehen für Auskünfte Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und bei Bedarf am Nachmittag zur Verfügung.