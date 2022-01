"Mehr Sicherheit für Radfahrer*innen an der Kreuzung Bismarckstraße/Wittelsbacherring – das wünschen sich die Stadtverwaltung Bayreuth und die Anwohner*innen der Bismarckstraße", heißt es. Letztere fordern neben dem fahrradfreundlichen Umbau der Kreuzung ein Tempolimit von 30 km/h zur Lärmreduzierung und eine Spur für Fahrradfahrer*innen entlang der Bismarckstraße. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hätten die Anwohnerinnen Charlotte Rückert und Alexandra Riester eine Unterschriftenaktion gestartet. Diese Unterschriftenliste habe Charlotte Rückert jetzt im Neuen Rathaus an Oberbürgermeister Thomas Ebersberger übergeben, wie die Stadt Bayreuth mitteilt.

Nach dem tödlichen Unfall eines Fahrradfahrers im Frühjahr 2020 sei die Kreuzung Bismarckstraße/Wittelsbacherring "bei der Stadtverwaltung weiter in den Fokus gerückt". Der Umbau der Kreuzung und eine Öffnung der Bismarckstraße für den Radverkehr in beide Richtungen bis zum Freiheitsplatz sei ein Projekt, das im Zuge eines "Maßnahmenpaketes zur Stärkung des Radverkehrs in Bayreuth" umgesetzt werden soll.

Im Frühjahr 2021 habe sich die Rad- und Fußwegekommission mit der Thematik befasst. Die Planung sei inzwischen verwaltungsintern weitgehend konzipiert und abgestimmt. Da diese auch die Erlanger Straße umfasse, werde für die Umsetzung ein Bauleitplanverfahren nötig sein. Mit der Planung würden sich in Kürze die Stadtratsgremien befassen.

"Um an dieser Stelle kurzfristig für mehr Sicherheit für Radfahrer/innen zu sorgen, wurden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in die Wege geleitet. So wird der Radweg in der Bismarckstraße ab der Löhestraße rot markiert und an der Kreuzung Bismarckstraße/Wittelsbacherring an der Ampel eine vorgelagerte Aufstellfläche für Radfahrer/innen geschaffen, sodass diese vom rechts abbiegenden Kraftfahrzeugverkehr besser wahrgenommen werden können", heißt es von der Stadt.