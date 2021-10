Am Montag, 1. November, fällt die Müllabfuhr in Bayreuth aufgrund des Feiertags „Allerheiligen“ aus. Der Stadtbauhof macht daher auf folgende Änderungen im Abfuhrplan aufmerksam: Die Entleerung der Biomüllbehälter von Montag/Dienstag, 1./2. November, findet jeweils einen Tag später als üblich statt, teilt die Stadt Bayreuth mit. Die Gelben Säcke im Abfuhrbezirke 1 würden ebenfalls einen Tag später am Dienstag, 2. November, abgeholt.

Der Stadtbauhof weist darauf hin, dass ein persönlicher Abfallkalender für Biomüll, Restmüll, Gelbe Säcke und Blaue Tonne auch in der neuen Abfall-App der Stadt Bayreuth oder im Internet unter www.abfallkalender.bayreuth.de erstellt werden könne.

Im Informationsblatt zur Abfallwirtschaft 2021, welches Ende vergangenen Jahres erschienen ist, seien die geänderten Abfuhrtermine bereits berücksichtigt.