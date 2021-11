Am Samstag, 13. November, startet nach pandemiebedingter Pause wieder die Mitternachtsbasketball-Saison in der Rotmainhalle, erklärt die Stadt Bayreuth in einer Pressemitteilung.

Jeder, der Freude am Basketballspielen hat, könne dann jeweils samstags, von 18.30 bis 23 Uhr, die Rotmainhalle dafür nutzen. Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration biete diesen kostenlosen Treff vom 13. November bis 12. März kommenden Jahres an.

Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen! Die Saison endet am 12. März mit einem Abschlussturnier. Auf die drei besten Mannschaften warten attraktive Preise.

Wer Lust hat mitzuspielen, kann rein schauen – egal, ob mit Freunden als komplette Mannschaft oder alleine. Für Rückfragen und weitere Informationen stehen die Mitarbeiter/innen des Jugendamtes der Stadt unter Telefon 0921 25-1765 oder online auf www.facebook.de unter „Mitternachtsbasketball Bayreuth“ zur Verfügung.