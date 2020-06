Bayreuth: Mit "Sturmgewehr" auf Parkdeck vom Rotmaincenter - Polizei beendet Videodreh

Beim Rundgang vor dem Schließen des Rotmaincenters am Samstagabend (21. Juni 2020) hat ein Security-Mitarbeiter festgestellt, dass sich auf dem Parkdeck drei Heranwachsende befanden, die mit einer Anscheinswaffe, der Nachbildung eines Sturmgewehrs, hantierten.

Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, gaben die Jugendlichen an, niemandem Angst einjagen, sondern die Spielzeugwaffe für einen Videoclip verwenden zu wollen. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Die Waffe wurde mit Einverständnis des Eigentümers sichergestellt. Die drei Bayreuther müssen mit einer Anzeige wegen eines Ordnungswidrigkeitenverstoßes nach dem Waffengesetz rechnen.