In den kommenden Tagen müssen sich Bayreuths Autofahrer*innen aufgrund von Bauarbeiten auf folgende Straßensperrungen im Stadtgebiet einstellen:

- Bernecker Straße: In St. Georgen finden im Einmündungsbereich in die Bernecker Straße Arbeiten am Gasanschluss statt. In der Zeit von Montag, 28. März, bis Freitag, 1. April, muss daher die Linksabbiegerspur von der Bernecker Straße nach St. Georgen gesperrt werden. Wie die Stadt Bayreuth mitteilt, führt die Umleitung über Grüner Baum, Markgrafenallee, Brandenburger Straße.

- Nürnberger Straße: In der Nürnberger Straße wird von Montag, 28. März, bis Freitag, 1. April, wegen Gas- und Wasserabtrennungsarbeiten eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung eingerichtet. Deshalb kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

- Fantaisiestraße: Die Fantasiestraße wird im Bereich der Hausnummer 34a am Dienstag, 29. März, von 8 bis 12 Uhr wegen Kranarbeiten vollständig gesperrt. Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei.

Eine Übersicht aktueller Baustellen im Stadtgebiet gibt es auch im Internet unter https://baustellen.bayreuth.de.

