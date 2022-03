Am vergangenen Wochenende beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Lisztstraße und der näheren Umgebung insgesamt sechs Autos, wobei er die Fahrzeuge meistens mit einem ebenfalls bislang unbekannten Tatwerkzeug verkratzte, wie die Polizeiinspektion Bayreuth mitteilte. An den Autos der unterschiedlichsten Marken war laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 3000 Euro entstanden. Da sich die genaue Tatzeit nur sehr schwer exakt eingrenzen lässt, werden Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bayreuth unter der Rufnummer 0921/506-2130 zu melden.

Eine weitere kuriose Geschichte brachte ein 36-jähriger Bayreuther ans Licht, als er sich im Rahmen einer Selbstanzeige bei der Polizei am Sonntagmorgen (13.03.2022) meldete. Im Verlaufe der vorangegangenen Nacht sei er nach eigenen Angaben in ein Bürogebäude im Ortsteil St. Georgen eingedrungen und habe dort offensichtlich nicht nur genächtigt, sondern auch einen erheblichen Sachschaden verursacht. Was alles im Einzelnen abgelaufen sei, konnte der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung und einem damit verbundenen Filmriss allerdings nicht mehr nachvollziehen.

Weitere Sachbeschädigungen in der Nähe des Büros

Eine entsandte Polizeistreife konnte schließlich die Tatörtlichkeit ausfindig machen und die Aussagen des 36-Jährigen, dass er vermutlich einen erheblichen Sachschaden angerichtet habe, bestätigen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen müssen laut Polizei nun ergeben, was genau im Verlaufe der Nacht passiert ist.

In der näheren Umgebung des Bürogebäudes kam es fast zeitgleich ebenfalls zu weiteren Sachbeschädigungen. Bei einer Apotheke in der Brandenburger Straße wurde ein Fenster eingeworfen und bei einem nahegelegenen Wohnhaus in der Rosestraße wurden die Fensterläden samt Halterungen beschädigt. Ob der 36-Jährige ebenfalls für diese Taten verantwortlich gemacht werden kann, kann laut Polizei vermutlich erst nach dem Fortgang der Ermittlungen gesagt werden.

Die Polizeiinspektion Bayreuth Stadt bittet deshalb Personen, die in den frühen Morgenstunden des Sonntag, in der Zeit zwischen 03.00 und 05.30 Uhr, im Bereich der oben genannten Örtlichkeiten irgendwelche Wahrnehmungen gemacht haben, um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0921/506-2130.