Am Freitagnachmittag (16.07.2021) fuhren zwei 15-jährige Mädchen mit ihren Fahrrädern auf der Eduard-Bayerlein-Straße in Richtung Main in Bayreuth. Auf dem dortigen Radweg, kurz vor der Mainbrücke, kam ihnen ein circa 50-jähriger Mann entgegen, der zu Fuß in Richtung Feuerwache unterwegs war.

Als die beiden Mädchen bemerkten, dass der Mann exhibitionistische Handlungen an sich vornahm, fuhren sie nach Hause und vertrauten sich der Mutter an. Durch diese wurde die Polizei verständigt, wie die Polizei Bayreuth-Stadt mitteilt.

Mädchen in Bayreuth sexuell belästigt - Zeugen werden gesucht

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Männlich, circa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Zentimeter groß, etwas dicker, wenige, leicht ergraute Haare, glatt rasiert, gepflegte Kleidung (dunkle Hose mit geradem Schnitt, helles T-Shirt, eventuell dunkle Jacke). Er hielt mehrere bunte Zettel in der rechten Hand und führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise, die zu einer Ermittlung des Täters führen könnten, nimmt die Polizei Bayreuth-Stadt entgegen.