Angriff in Bayreuth: Bereits am Dienstag, dem 15.02.2022, hatte sich in den frühen Morgenstunden gegen 04.00 Uhr in der Hindenburgstraße auf der Holzbrücke hinter der dortigen Tankstelle ein Vorfall ereignet, in dessen Verlauf ein 37-jähriger Bayreuther angegriffen und verletzt wurde.

Der Mann traf dort zufällig auf eine Gruppe aus drei Personen. Einer der drei männlichen Personen sprach den Bayreuther an und schlug ihm zugleich vollkommen unerwartet ins Gesicht, wie die Polizei Bayreuth-Stadt mitteilt.

Bayreuth: Mann wird angegriffen

Aufgrund der Wucht der Schläge fiel der Mann zu Boden und wurde mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch ins Bayreuther Klinikum eingeliefert. Der Täter floh anschließend mit seinen Begleitern in Richtung Innenstadt.

Aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse und der Gesamtumstände des Vorfalles konnte der Verletzte lediglich eine äußerst vage Personenbeschreibung abgeben. Die Polizei Bayreuth Stadt bittet deshalb Personen, welche möglicherweise zu dem Vorfall irgendwelche Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0921/506-2130 zu melden.