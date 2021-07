Mit einem Messer bedrohten am Freitagabend (23.07.2021) bislang unbekannte Männer einen Jugendlichen in der Bayreuther Innenstadt und forderten die Herausgabe von Geld. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 21.40 Uhr war der 16-Jährige in der Maximilianstraße unterwegs. In der Max-Passage traf er auf drei bislang unbekannte Männer. Einer der Unbekannten forderte dann unter Vorhalt eines Messers Bargeld von dem Jugendlichen. Als der 16-Jährige verneinte und um Hilfe rief, flüchteten die drei Männer ohne Beute in Richtung Fußgängerzone.

Jugendlicher von Männern in Bayreuth mit Messer bedroht

Eine Fahndung nach den drei unbekannten Männern blieb bislang ohne Erfolg.

Die Täter trugen zum Tatzeitpunkt einen Mund-Nasen-Schutz. Sie werden wie folgt beschrieben:

etwa 180 Zentimeter, geschätzte 20 Jahre, kräftige Statur, kurzrasierte Haare, südländisches Aussehen, langärmlige dunkle Oberbekleidung

zirka 170 bis 180 Zentimeter, geschätzte 20 Jahre, schlank, kurze Haare, langärmlige dunkle Oberbekleidung

Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht nun nach Zeugen, die am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, im Bereich der Max-Passage den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den drei unbekannten Männern geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)