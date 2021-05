Auto-Diebstahl-Serie erfolgreich aufgeklärt: Im Rahmen von umfangreicher und akribischer Ermittlungsarbeit gerieten Autoschieber in das Visier der oberfränkischen Polizei.

Die Spuren der Tatverdächtigen führten die Kriminalbeamten ins benachbarte Sachsen, zu einem abgelegenen Betriebsgelände an der Bundesstraße B169, nahe Waldheim-Heyda, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

BMW-Diebstahl-Serie von oberfränkischer Polizei aufgedeckt

Nachdem die Spezialisten der KPI(Z) ihre sächsischen Kollegen über diese Erkenntnisse informiert hatten, gelang es den Beamten in einer konzertierten Durchsuchungsaktion die Autoschieber-Werkstatt auszuheben. Die Lagerhalle entpuppte sich dabei als Umschlagplatz für Fahrzeugteile der Marke BMW. Die zuvor gestohlenen, hochpreisigen Autos wurden dort offensichtlich für den Fahrzeugmarkt fein säuberlich auseinander gebaut.

Ob auch die in Oberfranken entwendeten, mit Keyless-Go-System ausgestatteten BMW in Sachsen zerlegt und anschließend in Einzelteilen ins osteuropäische Ausland transportiert wurden, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.