In diesen Tagen verabschiedet sich die Gruppe "Klimabaumhaus Bayreuth" von dem Ort, an dem Sie sich zwei Monate lang tagtäglich für Klimagerechtigkeit eingesetzt hat. Das Baumhaus in Sichtweite des Rathauses am Luitpoldplatz soll neuen Aktionsformen weichen, wie das Klimacamp Bayreuth berichtet. "Es war kein leichter Schritt, aber es gab viele Gründe und am Ende hat die Gruppe einen Konsens darin gefunden, dass dies der richtige Weg ist. Aber wir kommen wieder!", berichtet Sören, einer der Aktivist*innen, über den Prozess, der im Plenum stattgefunden hat.

"Im Plenum" bedeutet: Jede Person hatte die Möglichkeit, sich gleichermaßen einzubringen und die Entscheidung mitzugestalten. Das ist Teil des Demokratieverständnisses der Gruppierung, die sich im Herbst zusammengeschlossen und seit dem Bau des Baumhauses am 24.11.2021 stetig gewachsen ist.

Das Ziel, die Klimagerechtigkeitsbewegung in Bayreuth zu vernetzen, und für Menschen, die sich für dieses Thema engagieren wollen, einen Anlaufpunkt zu schaffen, wurde erreicht. Wie sieht es mit den Forderungen an die Stadt aus? "Das ist ein wenig ernüchternd. Es hat sich nicht viel bewegt und der Grundsatzbeschluss der Stadt ist eindeutig nicht konsequent genug", so Janna, die regelmäßig am Baumhaus aktiv war. Die Gruppe hatte sieben weitreichende Forderungen an die Stadt gestellt.

Es als naiv oder unrealistisch zu bezeichnen, solch große Forderungen wie den kostenlosen Nahverkehr für alle zu fordern, lehnt Janna allerdings vehement ab. "Nicht zu fordern, was nötig ist, die Lebensrealität von MAPAs zu ignorieren und letztendlich auch unsere eigene Zukunft zu bewahren, das wäre unverantwortlich. Wir haben Träume und eine Utopie, und die lassen wir uns auch nicht von der Oberfränkischen Bürokratie nehmen." MAPA (Most affected people and areas - Am meisten betroffene Menschen und Gebiete) und Klimagerechtigkeit sind zwei Begriffe, die immer wieder in der Gruppierung fallen. Dabei geht es den Aktivist*innen um die Belange jener Menschen, die schon jetzt unter den Folgen des Klimawandels leiden, aber oft nicht zu den Verursacher*innen gehören.

"Ja, dieser Ort ist perfekt für unsere Forderung. Wir wollen aber nicht, dass die Stadt sich überlegt, wo wir protestieren dürfen, sondern warum. Wir wollen, dass die Stadt etwas ändert", erklärt Leonie, die immer wieder Workshops am Baumhaus anbot. Die Stadt hatte am Mittwoch verkündet, dass die Gruppe an diesem Ort bleiben dürfe, nun baut die Gruppe freiwillig ab.

"In der Zeit hier haben wir viele neue Ideen gesammelt, neue Menschen kennen gelernt. Das Baumhaus dauerhaft aufrecht zu erhalten, lässt derzeit einfach keine neuen Aktionen zu". Auch Omikron war mit ein entscheidender Faktor. So beschlossen die Aktivist*innen, dass es im Moment einfach vernünftiger sei, nicht eine Protestform zu betreiben, bei der es teils schwierig sei, Abstand zu halten. Gerade bei den Übernachtungen im Baumhaus in der Linde war dies schwer möglich. Für den vorbildlichen Umgang mit eben diesem Baum beim Aufbau und Betrieb des Baumhauses wurde die Gruppe ausdrücklich gelobt. Auch für den Abbau versprechen die Aktivist*innen, weiter sorgsam zu sein. Ebenfalls wird für die Wiederaufwertung der Rasenfläche gesorgt werden.

Für die Zukunft hat sich das Klimabaumhaus viel vorgenommen. Es soll Workshops zum Thema Antirassismus geben, sie wollen mit regelmäßigen Mahnwachen und Demonstrationen weiterhin die Bayreuther*innen ansprechen und andere kreative Aktionen planen, um die Grundforderung eines klimagerechten Bayreuths zu verwirklichen. Thomas, der diesen Protest von Anfang an unterstützte, erklärt: "Am Anfang war das Baumhaus neu und spannend, aber die Stadt hat sich mittlerweile an uns gewöhnt. Nimmt Herr Ebersberger uns noch wahr, oder ist alles im alten Trott zurück? Wir fordern Veränderung von der Stadt, deshalb bleiben wir aktiv und kommen wieder!" Ein bisschen traurig sei Thomas dennoch, immerhin haben die Aktivist*innen viel Zeit an diesem Ort verbracht, bei jedem Wetter und das im kalten Bayreuth.

Der Stadt sollen im Rahmen der Demonstration am Freitag (28.01.) um 14:00 Uhr zwei der Forderungen noch einmal konkret ans Herz gelegt werden, neben dem Wunsch, die Ideen der städtischen Klimaschutzbeauftragten schnellstens umzusetzen. "Klimanotstand und ein Beratungsprogramm für Mieter*innenstrom, das muss die Stadt doch in 5 Monaten angesichts des schnell dahinschwindenden CO2-Budgets schaffen." sagt Janna. In den 64 Tagen, die seit der Besetzung des Baumes vor dem Rathaus vergangen sind, ist das auf Bayreuth heruntergerechtnete CO2-Budget um 116.406 Tonnen gesunken. Damit verbleiben nur noch 892.050 Tonnen. "Bayreuth muss schnellstmöglich klimaneutral werden, nur mit einem Baumhaus erreichen wir das nicht. Deshalb wechseln wir die Aktionsform auf viele kreative Proteste und kommen wieder, wenn die Stadt nicht handelt.", verkündet die Gruppe.

Ob Bayreuth wieder ein Klimabaumhaus sehen wird, wird die Zukunft zeigen. Die neu gewachsene Gruppe hat es fest vor: "Es gibt noch so viele schöne Bäume in Bayreuth, zum Beispiel auch auf dem Festspielhügel."

Ein Ende des Protests ist es sicherlich nicht, schon für nächsten Freitag ist die nächste Aktion angekündigt: Eine Mahnwache ab 15 Uhr.