Stadt und Landkreis Bayreuth teilen mit, dass die Impfkapazitäten gestiegen seien und somit auch sehr kurzfristige Impftermine möglich seien.

Im Zuge der Umverteilung von Corona-Impfstoff ist es dem BRK Kreisverband Bayreuth gelungen, aus Erlangen zusätzliche 900 Dosen des Impfstoffs Comirnaty von Biontech zu erhalten.

Dieses Sonderkontingent wird noch diese Woche, von Donnerstag, 20.1., bis Sonntag, 23.1., in den BRK-Impfzentren in Bayreuth und Pegnitz an alle Impfwilligen ab 12 Jahren, auch an Personen, die das 30. Lebensjahr bereits vollendet haben, verimpft. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen handelt.

Impfwillige werden gebeten, einen Termin über das Online-Portal BayIMCO zu buchen. Dabei ist zu beachten, dass die Impfstationen in Stadt und Landkreis Bayreuth sowie die Angebote der mobilen Impfteams alle unter „Impfzentrum Bayreuth“ zusammengefasst sind.

Wenn man eine bestimmte Impfstation auswählen möchte, muss man daher zunächst „Impfzentrum Bayreuth“, das Impfzentrum in den Bayreuther Stadtbadturnhallen in der Kolpingstraße, wählen. Dort sind dann die anderen Impfstationen hinterlegt und bei der Terminbuchung auswählbar.

Es ist aber auch weiterhin möglich, telefonisch einen Impftermin zu vereinbaren. Die Telefonhotline ist werktags jeweils von 8 bis 13:30 Uhr unter der Nummer 0921 728700 erreichbar.

Wichtig ist, zur Impfung ein Ausweisdokument und den Impfpass dabei zu haben. Wer zu Hause über einen Drucker verfügt, kann, um im Impfzentrum Zeit einzusparen, seinen Impfbogen bereits ausgefüllt und ausgedruckt mitbringen.