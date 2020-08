Bayreuth: Hund stirbt in heißem Auto - Polizei kann zweiten Hund retten

Wie die Polizei mitteilt, ist am Samstag in Bayreuth ein Hund ums Leben gekommen, nachdem er stundenlang in einem Auto eingesperrt worden war. Die Besitzerin des Hundes hatte diesen mit einem anderen Hund in einer Hundebox in ihrem Auto zurückgelassen. Das Auto stand stundenlang in einem Parkhaus in der Bayreuther Hindenburgstraße. Laut Angaben der Polizei war die Box außerdem zu klein für die beiden Hunde.

Als die Polizei bei dem Auto eintraf, konnte sie den zweiten Hund noch befreien und ihn mit Wasser versorgen, für den Mischling jedoch kam jede Hilfe zu spät. Die Frau hatte weder ein Fenster geöffnet noch für Wasser für ihre beiden Hunde gesorgt. Nun erwartet sie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Frau war nach Aussage der Polizei shoppen, während ihre Hunde im heißen Auto litten.

Die Polizei mahnt Hundehalter in den Sommermonaten besonders aufzupassen, wenn sie ihre Tiere im Auto lassen. Auch schattige Parkplätze sind keine Garantie für das Wohlbefinden von Tieren. Die Hitze kann auch dort extreme Maße annehmen und die Tiere gefährden. Es reiche außerdem nicht, das Fenster einen Spalt breit zu öffnen, so die Polizei.