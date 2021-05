Schwere Verletzungen hat am Freitagmittag (30. April 2021) ein Hund einem Reh in Bayreuth zugefügt. Um das Tier kümmerte sich die Tierrettung. Der Hund rannte davon. Die Polizei ermittelt jetzt in diesem Fall und bittet um Hinweise zu dem Hund.

Wie die Polizei am Montag (3. Mai 2021) mitteilt ereignete sich der Vorfall um kurz nach 12 Uhr auf der Freifläche vor dem Gelände des Sportrings Bayreuth und auch am angrenzenden Nordring. Eine Frau beobachtete, wie ein freilaufender Hund ein Reh jagte und es offenbar auch erwischte. Zwischenzeitlich soll das Reh wohl auch auf den Nordring gerannt sein, wo es von einem Fahrzeug erfasst wurde.

Wer kennt den Hund? Die Polizei sucht Zeugen

Erst als die Zeugin dazwischen ging, ließ der Hund von dem Wildtier ab und flüchtete in Richtung Bezirkskrankenhaus. Um das verletzte Tier kümmerte sich die Tierrettung Bayreuth. Bei dem Hund soll es sich um einen mittelgroßen, schwarzen Mischlingshund handeln. Er hat mittellanges Fell und trug ein rotes Halsband.

Zeugen, die Angaben zu dem Hund oder dessen Halter machen können werden gebeten, sich bei den Operativen Ergänzungsdiensten Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-2062 zu melden.