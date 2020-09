"Haus steht in Flammen" in Bayreuth: In der Polarstraße kam es am Donnerstagnachmittag (10. September 2020) zu einem Brand. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Über die Ursache ist noch nichts bekannt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 13.11 Uhr ging der Anruf bei der Polizei ein. Bei dem Haus in der Polarstraße gab es eine starke Rauchentwicklung. "Das Haus steht in Flammen", erklärt eine Polizeisprecherin. Über Verletzte gibt es noch keine Informationen, eine Person steht vermutlich unter Schock.

Bayreuth: Alle Bewohner aus Haus geholt - anliegende Häuser evakuiert

Mittlerweile (Stand 14.00 Uhr) sind alle Bewohner aus dem Haus geholt worden. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr kümmern sich um das Geschehen vor Ort. Auch anliegende Häuser wurden evakuiert.

Es handelt sich hierbei um eine Erstmeldung. inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald mehr Informationen vorliegen.