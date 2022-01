Bei real in Bayreuth, Karl-von-Linde-Straße 6, geht der große Ausverkauf vor der Schließung zu Mitte Januar 2022 weiter. Im gesamten Markt wird es jetzt noch einmal weitere, drastische Preisnachlässe geben. Bei real in Bayreuth läuft der umfangreiche Ausverkauf mit großen Rabatten auf alle Produkte im Markt weiter, so die real GmbH in einer Pressemitteilung.

Tausende von Artikeln wurden bereits reduziert. Weitere Reduzierungen folgen. Alles muss raus, darunter auch Warenbestände aus dem Lager. Die Bayreuther sollten daher diese einmalige Gelegenheit nutzen, um Schnäppchen zu machen - solange der Vorrat reicht. Der Markt wird bis zur Schließung auch weiterhin regulär für die Kundinnen und Kunden in Bayreuth geöffnet bleiben.

„Aufgrund der nun noch einmal ausgeweiteten Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass Angebote in den besonders stark nachgefragten Sortimenten in Kürze vergriffen sein werden“, sagt Franz-Rudolf Kühnreich, Geschäftsleiter bei real in Bayreuth.