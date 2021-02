Geflügelpest bei Wildvögeln: In Bayreuth ist ein Fall von Vogelgrippe nachgewiesen worden, teilt die Stadt Bayreuth am Dienstag (23. Februar 2021) mit. Demnach gibt es auf dem Areal des Röhrensees aktuell einen amtlich bestätigten Fall von Geflügelpest (HPAI) – auch Vogelgrippe genannt.

Nach Angaben des Amts für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtkommunikation wurde bei einem Wildvogel, einer Stockente, das Geflügelpest-Virus vom Typ HPAIV H5N8 vom nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut nachgewiesen.

Ausbruch der Geflügelpest im Kreis Bayreuth: Allgemeinverfügung gilt weiter

Aufgrund des Ausbruchs der Geflügelpest in einer privaten Hühnerhaltung im Landkreis Bayreuth Ende Januar wurden bereits am 2. Februar 2021 für den gesamten Landkreis sowie das Stadtgebiet Bayreuth Biosicherheitsmaßnahmen für kleine Betriebe sowie eine Stallpflicht für Geflügel per Allgemeinverfügung erlassen.

Die Allgemeinverfügung ist auf der Webseite der Stadt veröffentlicht und gilt der Stadt zufolge weiterhin. "Die Betriebe sind verpflichtet, die allgemeinen Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten, um einen Eintrag in Hausgeflügelbestände zu verhindern", heißt es vonseiten der Stadt Bayreuth.

Das Stadtgartenamt sei dieser Aufstallungspflicht sofort nach dem Bekanntwerden des Falles im Landkreis nachgekommen und habe die Vögel aus dem Bestand des Tierparks Röhrensee, soweit sie von der Geflügelpest betroffen sein können, in Innenräume oder überdachte Volieren verbracht. Die Verantwortlichen stünden mit den Veterinärbehörden in engem fachlichen Austausch, teilt die Stadt mit.

Bundesweit fast 700 Fälle von Vogelgrippe

Nach Angaben der Stadt Bayreuth wurden in Deutschland bisher 625 Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln und 65 Fälle bei Hausgeflügel amtlich bestätigt (Stand 21. Februar 2021, 9.30 Uhr). Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass die jetzigen in Deutschland vorhandenen H5N8-Viren auf den Menschen übertragen werden können.

Die Stadt Bayreuth bittet die Bürger, verendet aufgefundene Wasservögel wie Enten und Gänse dem Veterinäramt unter Angabe des Fundorts zu melden:

Veterinäramt der Stadt Bayreuth

Adresse: Adolf-Wächter-Straße 37

Telefon: 0921 1504066

E-Mail: veterinaeramt@stadt.bayreuth.de

Warnung vor toten Vögeln

Achtung: Tote Vögel sollen nicht berührt oder bewegt werden, warnt die Stadt Bayreuth.

Fälle von Geflügelpest wurden zuletzt auch in den fränkischen Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Weißenburg-Gunzenhausen und Forchheim nachgewiesen.

Aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sowie ein Merkblatt für Geflügelhalter und eine bayernweite Karte, aus der sich die betroffenen Gebete ergeben, sind auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit verfügbar.