An Heiligabend fahren die Busse des Bayreuther Stadtbusverkehrs wie samstags. Der letzte Bus verlässt die ZOH um 16:50 Uhr. An Silvester fahren die Busse ebenfalls wie samstags, wie die Stadtwerke Bayreuth mitteilen. Während der Feiertage am 25. und 26. Dezember, an Neujahr sowie am 6. Januar gilt der Feiertagsfahrplan. Wichtig für Schülerinnen und Schüler: Da sie in dieser Zeit nicht regelmäßig in der Schule getestet werden, gilt auch für sie während der Weihnachtsferien (24. Dezember bis 9. Januar) im Stadtbusverkehr die 3G-Pflicht (geimpft, genesen, getestet).

Das Kundencenter Verkehr an der ZOH ist am 24. und 31. Dezember von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Das Kundencenter für Energie und Wasser, ebenfalls an der ZOH, bietet derzeit ausschließlich telefonische Beratungen an. Am 24. und 31. Dezember ist es nicht erreichbar. Uneingeschränkt stehen die Online-Services der Stadtwerke Bayreuth zur Verfügung. An den Feiertagen haben beide Stadtwerke-Kundencenter geschlossen. In technischen Notfällen ist der Störungsdienst der Stadtwerke Bayreuth unter der Telefonnummer 0921 600-750 wie immer durchgehend zu erreichen. Der Gasnotruf ist unter der Telefonnummer 0921 600-600 ebenfalls permanent erreichbar.

Parkhäuser, Tiefgaragen und Bäder

Die Parkhäuser und Tiefgaragen der Stadtwerke Bayreuth sind ständig geöffnet. In der Silvesternacht ist das Parken dort sogar gratis: Von 14:00 Uhr am Silvesterabend bis 12:00 Uhr an Neujahr sind die Schranken durchgehend geöffnet.

Das Stadtbad ist am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. Für die Zeit vom 23. Dezember bis einschließlich dem 9. Januar gelten geänderte Öffnungszeiten. Im Detail finden sie sich auf der Webseite der Stadtwerke Bayreuth. Aufgrund der geltenden Regelungen (unter anderem 2Gplus) darf nur eine begrenzte Anzahl an Gästen ins Stadtbad. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch unter der Telefonnummer 0921 600-382, ob noch Plätze frei sind.

Die Lohengrin Therme bleibt an Heiligabend und am 31. Dezember ebenfalls geschlossen. Auch hier gilt de 2G-plus-Regelung. Aufgrund der geltenden Regelungen dürfen derzeit höchstens 150 Gäste gleichzeitig in die Therme. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann vor dem Besuch unter der Telefonnummer 0921 79240-0 erfragen, ob noch Plätze frei sind.

Über die Stadtwerke Bayreuth

