In Bayreuth gab es am Samstagmorgen (11. September 2021) eine heftige Schlägerei in der Maximilianstraße in Bayreuth.

Bei der Auseinandersetzung wurden sogar Stühle geworfen, wie die Polizei Bayreuth-Stadt mitteilt

Schlägerei in Bayreuth: Betrunkene Männer werfen Stühle

Am Samstagmorgen kam es zu einer Schlägerei zwischen fünf Männern aus Bayreuth im Alter zwischen 21 und 33 Jahren. Alle Personen waren nicht unerheblich alkoholisiert und die körperliche Auseinandersetzung endete schließlich damit, dass Stühle eines angrenzenden Lokales durch die Beteiligten geworfen wurden.

Mehrere Personen wurden leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der genaue Tatablauf ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Anzeigenaufnahme vor Ort wurde immer wieder durch unbeteiligte Passanten gestört, weshalb durch die Beamten mehrere Platzverweise erteilt werden mussten.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)