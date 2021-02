Friseurtermin in Bayreuth zu versteigern: Andreas Nuissl besitzt in Bayreuth zwei Friseursalons, Cutting-Crew Hair Design und Hair-Force-One. Nachdem bekannt wurde, dass die Friseure ab 1. März 2021 wieder öffnen dürfen, stand bei ihm das Telefon nicht mehr still: "Alle wollten den Termin um 8 Uhr haben", berichtet er im Gespräch mit inFranken.de.

"Damit wir allen gerecht werden, kam mir die Idee, den 8-Uhr-Termin zu versteigern", so Nuissl. So ziehe er niemanden vor und kein Kunde werde benachteiligt. Die Einnahmen will er an einen guten Zweck spenden, an die Tafel Bayreuth und an den Service-Club Round Table 98 Bayreuth, der Kinder in Not unterstützt.

Versteigerung für Friseurtermin: Mehrere Hundert Euro sind geboten

Auf Ebay sind schon einige Gebote für den Termin eingegangen. Am Freitagnachmittag (12. Februar 2021) liegt das Höchstgebot bei 288 Euro. Es dürfte allerdings noch steigen, denn die Aktion bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. "Eine Kundin hat angerufen und gesagt, sie hätte gerne den 12-Uhr-Termin und spendet auch noch 500 Euro für die Aktion", berichtet Nuissl begeistert. Er freut sich über die rege Teilnahme. "Eine Woche läuft die Versteigerung noch, vielleicht passiert ja noch was."

Aktuell jonglieren und sortieren sein Team und er die Termine für März. Über 250 Anfragen hat er schon bekommen. "Wir wollen es nicht übertreiben. Schließlich haben wir immer noch eine Pandemie", berichtet Nuissl. Er will seine Kunden sicher und mit Abstand empfangen. "Und wenn wir dann auch noch für einen guten Zweck spenden können, ist das doch super."

