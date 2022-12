Bayreuth : Stammkundin verpasst Termin - Friseurmeister wird skeptisch

: "Versucht, sie anzurufen": Salonchef schickt Kollegin zum Haus der Seniorin

88-Jährige aus gefährlicher Lage befreit - Neffe voll Dankbarkeit

Als eine langjährige Kundin ihren Termin verpasste, sah sich der Bayreuther Friseurmeister Frank Tavernier gezwungen zu handeln - er verständigte die Polizei. Sein Instinkt hatte den 51-Jährigen nicht getrügt: Die 88-jährige Frau habe sich tatsächlich in einer gefährlichen Situation befunden, sagt er. Im Gespräch mit inFranken.de berichtet Tavernier, was am Tag vor Heiligabend 2022 geschah.

Bayreuther Friseur beweist gutes Gespür: Stammkundin in Gefahr

Am Freitag (23. Dezember 2022) habe die 88-Jährige um 9 Uhr einen Termin im Friseursalon "Tavernier" in Bayreuth gehabt, berichtet der 51-Jährige. Die Frau sei bereits seit 36 Jahren Stammkundin und komme einmal wöchentlich "zum Waschen und Legen", so der Friseurmeister. "Normalerweise kommt die Kundin immer schon eine halbe Stunde vorher, sie lebt allein", so Tavernier.

Da die Stammkundin am besagten Morgen-Termin nicht erschien, seien der Friseur und sein Team skeptisch geworden. "Wir haben dann versucht, sie anzurufen", jedoch ohne Erfolg, erklärt der 51-Jährige. Daraufhin habe er eine Kollegin zum Haus der alten Dame geschickt, das sich ganz in der Nähe des Friseursalons befinde. Im Gebäude habe jedoch kein Licht gebrannt, niemand habe die Tür geöffnet.

Tavernier habe anschließend überlegt, was er tun könne, da er den vollständigen Namen und die Adresse der Frau hatte, habe er die Polizei angerufen und diese um Hilfe gebeten. Nachdem diese zu dem Haus der 88-Jährigen gefahren war, berichtete sie, dass sie niemanden angetroffen habe. Anschließend sei die Feuerwehr alarmiert worden.

88-Jährige gestürzt: Sie lag die ganze Nacht in ihrem Wohnzimmer - Neffe extrem dankbar

Die Einsatzkräfte haben sich Zugang zum Haus der Stammkundin verschafft, damit sei Taverniers Arbeit getan gewesen. Allerdings habe er sich gedacht: "Schade, jetzt wissen wir gar nicht, wie es der Kundin geht."

Kurz darauf habe ihn der Neffe der 88-Jährigen angerufen und dem Friseur für seine Hilfe gedankt, denn: Die Frau sei tatsächlich in Gefahr gewesen. Die Tante sei in ihrem Wohnzimmer gestürzt und habe dort bereits die ganze Nacht gelegen, bevor Tavernier die Polizei informierte.

Die Stammkundin sei sofort ärztlich versorgt worden und es gehe ihr "den Umständen entsprechend gut", berichtet der Friseurmeister. In ihrem Haus solle nun ein Alarmknopf installiert werden, habe der Neffe erklärt, der selbst nicht in Bayreuth wohne.

