In Bayreuth ist in der Mozartstraße eine Fliegerbombe gefunden worden. Das teilt die Polizei am Freitagmittag mit. Derzeit (Stand: 13.10 Uhr) laufen weitreichende Absperrmaßnahmen.

Update vom 29.10.2021, 13.49 Uhr: Fliegerbombe auf Bayreuther Baustelle gefunden - Bewohner werden evakuiert, großflächige Sperrung

In Bayreuth wurde eine Fliegerbombe in der Mozartstraße auf einer Baustelle gefunden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, wurde die Bombe bei Bauarbeiten entdeckt. "Dort wurde eine Reihe von Wohnhäusern weggerissen und das Areal neu bebaut und im Zuge dessen hat man auch die Bombe gefunden", so der Sprecher.

Mittlerweile ist in einem Radius von knapp 500 Metern abgesperrt worden. In der Nähe des Fundortes liegt ein Wohngebiet mit einem Gemeindehaus und einem Kindergarten. Die Personen müssen nun evakuiert werden. Spezialisten des Sprengstoffkommandos seien mittlerweile vor Ort, wie ein Pressesprecher der Polizei bestätigt. Von den Verkehrssperrungen wegen des Bombenfunds seien auch mehrere Hauptverkehrsadern der Stadt betroffen.

Demnach ziehen sich die Sperrungen vom Josefsplatz beginnend über die Albrecht-Dürer-Straße in Richtung stadtauswärts und die Bernecker Straße in Richtung des Stadtviertels St. Georgen, wie der Sprecher sagt. Wie viele Menschen von den Evakuierungen betroffen sind, könne aktuell noch nicht eingeschätzt werden. Auch die Dauer des Einsatzes sei noch unklar. "Es kommt darauf an, wie es mit dem Zünder aussieht", so der Sprecher.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.