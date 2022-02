Der frühzeitigen Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage war es zu verdanken, dass ein Schmorbrand in einer Elektroinstallation in einem Gebäude der Diakonie am Geschwister-Scholl-Platz am gestrigen Donnerstagvormittag (24.02.) gegen 9.15 Uhr keinen größeren Schaden verursachen konnte.

Der Feuerwehrbedieneinheit der Brandmeldeanlage konnten die alarmierten Kräfte der Abteilungen Ständige Wache und Innere Stadt entnehmen, dass es sich um einen Melder in einer Zwischendecke handelte.

Wie sich bei der genaueren Erkundung herausstellte, hatten dort Stromkabel geschmort und damit zur Auslösung des nur ca. 30 cm entfernt installierten Melders geführt. Mit der Wärmebildkamera konnte auch eine deutlich erhöhte Temperatur festgestellt werden, wie das Presseteam der Freiwilligen Feuerwehr Bayreuth berichtet.

Über den Hausmeister wurde eine Abschaltung des Stroms für die betroffene Etage veranlasst und eine Reparatur der betroffenen Installation durch eine Fachfirma abgesprochen. Damit war der Einsatz für die 15 angerückten Kameradinnen und Kameraden beendet.

Verletzt wurde niemand, alle Personen hatten sich bei Auslösung des Alarms vorbildlich ins Freie begeben.

Ohne die Brandmeldeanlage wäre der Schmorbrand wohl vorerst unentdeckt geblieben, da zunächst keine merkliche Rauchentwicklung vorlag und nur in nächster Nähe Brandgeruch wahrgenommen werden konnte.