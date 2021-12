Im oberfränkischen Bayreuth hat sich am Sonntagabend (19. Dezember 2021) ein Brand in einem Wohngebäude ereignet. Das berichtet das Polizeipräsidium Bayreuth in einer Erstmeldung.

Demnach brach das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Rosegger-Straße aus. Mehrere Menschen wurden evakuiert. Verletzte gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)