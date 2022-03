Die Stadtbibliothek Bayreuth schließt sich der Fastenaktion 2022 der Evangelischen Kirche an und lädt zu verschiedenen Online-Veranstaltungen ein. Unter dem Motto "7 Wochen ohne Stillstand?!" würden die Teilnehmenden der Frage nachgehen, wann und wo sie Stillstand erleben und wo sie ganz bewusst – nachhaltig – aktiv werden könnten. Der dritte Online-Vortrag im Rahmen dieser Aktion finde am Montag, 21. März, um 19 Uhr, statt. Wie die Stadt Bayreuth erklärt, gehe es darin um "Was gibt's zu essen? Neue Einkaufs- und Geschmackserlebnisse".

"Unnötige Verpackung meiden und dafür regional und bio bekommen? Das geht in dem Unverpacktladen Hamsterbacke. Wie der nachhaltige Einkauf in der Hamsterbacke aussieht und was es dort alles zu kaufen gibt, erklärt Laura Fuhrmann in ihrem Vortrag. Zudem gibt es noch Inspiration für die Zunge. Auch mit regionalen Produkten ist ein Einkauf nicht eingeschränkt und die Küche vielfältig. Hochwertige Produkte aus heimischer Produktion helfen dabei, den Bezug zu dem zu bekommen, was wir essen, und neue Möglichkeiten in der Küche zu entdecken. Dazu gibt es Rezeptideen aus dem Hamsterbacke-Kochbuch 'Hamsterschmaus'", heißt es.

Der Vortrag sei kostenfrei und finde online über Zoom statt (Meeting-ID: 621 5007 0080, Kenncode: 231757).

