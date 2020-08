Bayreuth vor 46 Minuten

Tierquälerei

Schon wieder: Hund im heißen Auto zurückgelassen

Es ist gerade einmal eine gute Woche her, dass in Bayreuth ein Hund in einem heißen Auto verendete. Jetzt meldete die Polizei einen ähnlichen Fall in der Wagnerstadt - nur diesmal mit glücklicherem Ausgang für das Tier.