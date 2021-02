Stadt warnt vor Lebensgefahr beim Eislaufen: Besonders das sonnige Wetter trotz der Minustemperaturen hat viele Bayreuther dazu bewogen, auf den Seen im Bayreuther Umland Schlittschuh zu laufen. Entsprechende Warnschilder, die ein Betreten der Eisfläche verbieten, wurden leider oftmals ignoriert. Die Stadt Bayreuth warnt daher nochmals eindringlich vor der akuten Lebensgefahr auf dem Eis.

Trotz der tiefen Temperaturen der letzten Tage ist die Eisdecke auf Seen und Gewässern in und um Bayreuth nicht stabil. Vor allem nicht, um Menschen mit- und ohne Schlittschuhen zu tragen. Besonders am Röhrensee mahnt die Stadt ihre Bewohner, die Warnschilder ernstzunehmen.

Eislaufen trotz Kälte nicht sicher - Stadt Bayreuth warnt vor Lebensgefahr

Die Eisfläche des Röhrensees, welcher bevorzugt zum Schlittschuhfahren genutzt wird, wird täglich durch Mitarbeiter des Sportamtes auf die entsprechende Dicke überprüft. Das Eis ist nicht so stabil, dass Schlittschuhlaufen möglich ist. Es besteht vielmehr die große Gefahr, im Eis einzubrechen, was tödliche Folgen haben kann.

Der Röhrensee ist daher mit Flatterband abgesperrt, entsprechende Schilder „Betreten der Eisfläche verboten!“ sind angebracht. Die Feuerwehr wird zusätzlich regelmäßig den Röhrensee kontrollieren. Die Stadt Bayreuth bittet dringend darum, die Sperrungen und Warnhinweise speziell am Röhrensee zu beachten.

Symbolbild: Vasilios Muselimis/ Unsplash.com