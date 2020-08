Bayreuth: Einbruch in Schulgebäude - Täter hinterlassen mehrere tausend Euro Schaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden und entwendetes Bargeld aus Schule: Das ist das Fazit eines Einbruchs in Bayreuth. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12./13. August) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Berufsschulgebäude in der Äußeren Badstraße. Das berichtet die Polizei.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.45 Uhr und Donnerstag, 7.00 Uhr, waren die Einbrecher am Werk. Sie schlugen mehrere Scheiben ein und brachen Bürocontainer und einen Kiosk auf. Mit einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag gelang den Eindringlingen die Flucht. Kripobeamte übernahmen die Spurensicherung vor Ort und ermitteln.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Menschen, die in oben genanntem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Äußeren Badstraße gesehen haben, sollen sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 melden.

Erst vor Kurzem gab es in Bayreuth einen Einbruch in einem Baumarkt. Das Kuriose: Der Täter schlief währenddessen in einem Strandkorb ein.