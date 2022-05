Die Bayreuther Polizei musste sich am Wochenende mit einem ungewöhnlichen Einbruchsfall beschäftigen: Ein Unbekannter brach in eine Gartenlaube ein und bereitete sich dort ein spätes Abendessen zu.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30. April 2022) verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu einer Gartenlaube in der Äußeren Badstraße in Bayreuth. Dabei öffnete er gewaltsam die Tür und stahl sowohl Werkzeug und als auch Teile der Einrichtung.

Einbruch in Bayreuth: Unbekannter macht sich Ravioli

"Da sich die Person offensichtlich wohlfühlte, verköstigte diese vor der Flucht noch eine Dose Ravioli und eine halbe Flasche Wein", berichtet die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt. Der entstandene Schaden liege bei rund 100 Euro.

Die Bayreuther Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 0921/506-2130 entgegen.

