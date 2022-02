Die Stadtbibliothek Bayreuth schließt sich der Fastenaktion 2022 der Evangelischen Kirche an und lädt in diesem Rahmen zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Wie die Stadt Bayreuth berichtet, wird unter dem Motto „7 Wochen ohne Stillstand?!“ der Frage nachgegangen, wann und wo man Stillstand erlebt und wo man ganz bewusst – nachhaltig – aktiv werden kann. Teil des Programms ist die Wanderausstellung „Durstige Güter“ des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die vom 1. März bis 2. April in der Galerie des RW21 zu sehen ist.

Was ist virtuelles Wasser und was genau sind durstige Güter? Wie beeinflusst der Konsum dieser Güter die Wasserressourcen unserer Erde? Welche Produkte sind besonders durstig? Und ist ein hoher Wasserverbrauch für ihre Herstellung – der so genannte Wasserfußabdruck – grundsätzlich negativ zu bewerten? Die Ausstellung beantwortet diese Fragen und illustriert die Zusammenhänge nachvollziehbar. Während für das Herstellen einer Tasse Tee 30 Liter Wasser benötigt werden, schlägt eine Tasse Kaffee mit 140 Litern zu Buche. Das liegt vorrangig an der Produktion der Kaffeebohnen, deren Bewässerung und Pflege viel Wasser brauchen.

Die Wanderausstellung des BUND zeigt in zwölf teils interaktiven Stationen, wie sich der eigene Konsum auf die Wasserressourcen auswirkt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem sogenannten virtuellen Wasser, das für das Herstellen von Produkten verwendet wird. Zusätzlich erfahren die Besucher/innen, wie sie sich im Supermarkt orientieren können, um möglichst wenig virtuelles Wasser im Einkaufswagen zu haben.