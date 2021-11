Die erste von insgesamt drei gefährlichen Körperverletzungen ereignete sich am Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, im Stadtteil Kreuz. Eine Gruppe von fünf Personen im Alter zwischen 21 und 25 Jahren war zu Fuß unterwegs, als sie in einen zunächst verbalen Streit mit einer anderen Gruppe, bestehend aus drei Personen im Alter von 32 bis 37 Jahren, geriet. Im weiteren Verlauf artete die Streitigkeit in einer körperliche Auseinandersetzung aus. Hierbei waren mehrere leichtere Verletzungen auf beiden Seiten zu verzeichnen. Ein Geschädigter musste mit dem Krankenwagen zur Erstversorgung ins Klinikum Bayreuth verbracht werden.

Außer einer Person waren alle Beteiligte erheblich alkoholisiert. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat dauern an.

Sicherheitsdienst einer Diskothek eilte zur Hilfe

Kurze Zeit darauf liefen zwei 19- und 20-Jährige aus Bayreuth und Umgebung sowie eine 17-jährige Schülerin, ebenfalls in Bayreuth wohnhaft, von der Altstadt die Erlanger Straße stadtauswärts. Hier wurden sie zunächst aus einer Gruppe heraus anzüglich angesprochen. Als sie nicht reagierten und weiterliefen, folgten ihnen die Unbekannten. Unvermittelt schlugen sie dann auf die männlichen Geschädigten ein, sodass einer zu Boden ging. Hier wurde ihm von einem Täter absichtlich auf die Hände getreten. Der Versuch sich zu wehren bzw. die Situation zu beruhigen scheiterte.

Stattdessen zog einer der Täter einen Stock oder einen gürtelähnlichen Gegenstand und attackierte die Gruppe weiter. Hilfe erhielten sie vom Sicherheitsdienst einer nahegelegenen Diskothek. Beide Geschädigte wurden mit dem BRK ins Klinikum Bayreuth zur weiteren Abklärung der Verletzungen verbracht.

Beschreibung der Täter: Fünf Personen, davon war eine weiblich. Scheinbares Alter ca. 25 Jahre. Ein Täter hatte gegelte Haare, ein anderen einen Cut an der Augenbraue. Eine detailliertere Beschreibung liegt derzeit noch nicht vor.

Blutspuren konnten sichergestellt werden

Am Tatort konnten neben Blutspuren auf dem Gehweg auch eine angetrunkene Spirituosenflasche, augenscheinlich ebenfalls mit Blutanhaftungen, aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt und werden zur Untersuchung an die Kriminalpolizei weitergeleitet.

Und gegen 5 Uhr wurde in der Bamberger Straße ein 33 jähriger Bayreuther unvermittelt durch vier männliche Personen angegangen und zusammengeschlagen. Der erheblich alkoholisierte Geschädigte wies Verletzungen im Bereich des Gesichts auf und wurde ins Klinikum verbracht. Die Fahndung im Tatortnahbereich verlief ergebnislos. Jedoch waren auch in diesem Fall Spuren vorhanden, die durch die Kriminalpolizei gesichert und ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an.