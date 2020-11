Teil-Lockdown ab dem 2. November: Was gilt jetzt in Bayreuth?

Maskenpflicht und Alkoholverbot weiter in Kraft

Wegen steigender Corona-Zahlen gelten seit dem 2. November 2020 verschärfte Corona-Maßnahmen - die bayerische Corona-Ampel tritt damit außer Kraft. In der Stadt Bayreuth gelten einige Regeln der Warnstufe "Dunkelrot" jedoch weiter.

Corona-Regeln in Bayreuth: Maskenpflicht und Alkoholverbot gelten weiter

Die Stadt Bayreuth hat mit dem Beginn des Teil-Lockdowns die Allgemeinverfügung überarbeitet. Dabei wurden insbesondere die Maskenpflicht und das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen überarbeitet, wie die Stadt am Mittwoch (04.11.2020) mitteilte.

Da mit dem Teil-Lockdown auch eine Schließung der Gastronomie verbunden ist, wurde der räumliche Geltungsbereich der Maskenpflicht und des Alkoholkonsumverbots neu ausgewertet und verringert. Ab sofort gilt auf den folgenden Plätzen Maskenpflicht sowie ein Alkoholverbot:

Am Mühltürlein

Am Sendelbach

Annecyplatz

Badstraße

Bahnhofstraße

Bahnhofsvorplatz

Friedrichstraße

Fußgängerzone in der Maximilianstraße

Hohenzollernring

Kanalstraße

Kanzleistraße

Kirchplatz

La-Spezia-Platz

Ludwigstraße

Luitpoldplatz

Opernplatz

Opernstraße

Prager Platz

Richard-Wagner-Straße

Schlossberglein

Schulstraße

Sophienstraße

Sternplatz

Von-Römer-Straße

ZOH

Alkoholverbot im Landkreis Bayreuth: Diese Plätze sind betroffen

Auch der Landkreis Bayreuth hat seine Allgemeinverfügung angepasst, hierbei ändert sich jedoch lediglich, dass das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen nun unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz gilt. Auf den folgenden Plätzen darf zwischen 22 Uhr und 6 Uhr kein Alkohol getrunken werden:

Stadt Bad Berneck: Busbahnhof im Bereich der Bayreuther Straße und der Bahnhofstraße

Busbahnhof im Bereich der Bayreuther Straße und der Bahnhofstraße Gemeinde Fichtelberg: Rundwanderweg Fichtelsee (einschließlich Teile der Wege Am Fichtelsee, Kaiserberg, Mühlberg und Fichtelseestraße)

Rundwanderweg Fichtelsee (einschließlich Teile der Wege Am Fichtelsee, Kaiserberg, Mühlberg und Fichtelseestraße) Stadt Pegnitz: Innenstadtbereich

Innenstadtbereich Stadt Pottenstein: Innenstadtbereich und Rundwanderweg Schöngrundsee bis Teufelshöhle mit Parkplatz Schöngrundsee

Die neuen Allgemeinverfügungen gelten vorerst für vier Wochen bis zum 30.11.2020. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Raum Bayreuth finden Sie im Newsticker von inFranken.de.

