Bayreuth vor 53 Minuten

Bayreuth: Die "Jugend musiziert" wieder - großes Preisträgerkonzert am Wochenende

Der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" findet am Samstag, 19. Februar, in der Musikschule Bayreuth statt. Dieses Jahr werden die Altersgruppen bis elf Jahre in den verschiedenen Kategorien auftreten. Eine Reservierung und ein 2G-plus-Nachweis sind notwendig.