Steigende Corona-Zahlen in Bayreuth: Die Stadt Bayreuth hat am Dienstag den Wert der 7-Tage-Inzidenz von 35 überschritten. Die Corona-Ampel steht somit auf Gelb.

Es treten deshalb ab Freitag (23. Oktober 2020) eine Reihe von beschränkenden Maßnahmen in Kraft, die von der Bayerischen Staatsregierung für Hotspot-Regionen vorgesehen sind.

Neue Corona-Regeln in Bayreuth: Das sind die Maßnahmen

Es gilt Maskenpflicht und Alkoholkonsumverbot auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen. Das betrifft im Einzelnen folgende Orte:

• Alexanderstraße

• Am Mainflecklein

• Am Mühltürlein

• Am Sendelbach

• Annecyplatz

• Badstraße

• Bahnhofstraße

• Bahnhofsvorplatz

• Brautgasse

• Dammallee

• Dammwäldchen

• Dilchertstraße

• Frauengasse

• Friedrichstraße

• Fußgängerzone in der Maximilianstraße

• Gerbergasse

• Gerberplatz

• Hohenzollernplatz

• Hohenzollernring

• Jahnstraße

• Jean-Paul-Platz

• Josephsplatz

• Kämmereigasse

• Kanalstraße

• Kanzleistraße

• Kirchgasse

• Kirchplatz

• La-Spezia-Platz

• Ludwigstraße

• Luitpoldplatz

• Münzgasse

• Opernplatz

• Opernstraße

• Parkhausstraße

• Prager Platz

• Residenzplatz

• Richard-Wagner-Straße

• Schloßberglein

• Schulstraße

• Sophienstraße

• Spitalgasse

• Steingraeberpassage

• Sternplatz

• Von-Römer-Straße

• Wölfelstraße

• ZOH

Die Maskenpflicht gilt auch für die Begegnungsflächen von öffentlichen Gebäuden, Freizeiteinrichtungen und Kulturstätten. Sie gilt auch für die Begegnungsflächen der Arbeitsstätte und auch für den Arbeitsplatz, sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können. Schüler der weiterführenden Schulen müssen ebenfalls dauerhaft eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Gleiches gilt bei Tagungen, Kongressen, in Theatern, Konzerthäusern, Kinos und bei Sportveranstaltungen.

Auch private Feiern und Gastronomien betroffen

Bei privaten Feiern und Treffen ist die Teilnehmeranzahl auf 10 Personen oder auf zwei Hausstände beschränkt. Auch die Teilnehmeranzahl für zulässige private Feuern, wie beispielsweise Hochzeiten, ist unabhängig vom Veranstaltungsort auf Angehörige aus zwei Hausständen oder auf höchstens zehn Personen beschränkt. Es gilt eine Sperrstunde für gastronomische Einrichtungen. Von 23 Uhr bis 6 Uhr ist der Betrieb untersagt. Ausgenommen ist die Abgabe und Lieferung von Speisen und nichtalkoholischen Getränken. Der Verkauf von Alkohol ist an Tankstellen und sonstigen Verkaufsstellen und Lieferdiensten in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr untersagt.

Die Einschränkungen gelten so lange, bis der kritische Wert von 35 sechs volle Tage unterschritten wird. Sollten die Infektionszahlen steigen und der Inzidenzwert von 50 überschritten wird, werden weitere beschränkende Maßnahmen in Kraft treten.