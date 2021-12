Ab sofort ist es möglich, über das staatliche Impfangebot in Stadt und Landkreis Bayreuth Auffrischungsimpfungen („Booster-Impfungen“) bereits ab dem 3. Monat nach der Grundimmunisierung zu erhalten. Alle Impfungen über die SKS Ambulanz Bayreuth und den BRK Kreisverband Bayreuth könnten aber nur mit Termin erfolgen. Für Impfwillige sei daher eine Terminvereinbarung nötig, so das Landratsamt Bayreuth.

Eine telefonische Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0921 728700 (Mo.-Fr.: 8-13:30 Uhr) möglich, am besten nach vorheriger Online-Registrierung in der Internet-Plattform BayIMCO, wo man sich aber auch komplett anmelden kann.

"Für die Corona-Impfungen stehen die mRNA-Impfstoffe von BioNTech – für klar definierte Ausnahmefälle – und primär von Moderna zur Verfügung."

Der BRK Kreisverband Bayreuth werde vom 27. bis zum 31. Dezember 2021 seine Impfkapazität noch einmal um 10 Prozent erhöhen. An den drei Feiertagen, dem 25.12.2021, dem 26.12.2021 und dem 01.01.2022, blieben die Impfzentren geschlossen.

Kinder-Impftage fänden in Bayreuth am 5. Januar 2022 im BRK-Impfzentrum und am 8. Januar 2022 im Impfzentrum der SKS Ambulanz in den Stadtbadturnhallen statt.

Einen Sonderimpftag für Personen ab 12 Jahre biete das Impfteam des MVZ Hochfranken um Dr. Khoury aus Hof am Donnerstag, 30.12.2021, von 9 bis 16 Uhr in der Turnhalle der Johannes-Kepler-Realschule in Bayreuth an. Dort könnten Impfwillige ohne vorherige Terminvergabe Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen erhalten.