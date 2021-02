Die Bayreuther Justizvollzugsanstalt St. Georgen ist von einem Corona-Ausbruch betroffen. "Es gibt fünf bestätigte Fälle", erklärt Hannes Huttinger vom Medienbüro des Landkreises inFranken.de am Donnerstag (18. Februar 2021). Demnach sind aktuell drei Gefangene sowie zwei JVA-Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Aus diesem Grund stehe an diesem Wochenende eine Reihentestung an. "Die Tendenz geht Richtung Sonntag", sagt Huttinger. Insgesamt müssten 1172 Personen getestet werden - "knapp 800 Gefangene und knapp 400 Mitarbeiter".

Zudem plane das Gesundheitsamt, die Justizvollzugsanstalt Anfang kommender Woche "mit einem kleinen Trupp" zu begehen, um sich einen Eindruck vor Ort zu verschaffen. In dem Gefängnis hatte es bereits während der ersten Infektionswelle im Frühjahr vergangenen Jahres mehrere Corona-Fälle gegeben. Das hatte der Anstaltsleiter seinerzeit gegenüber inFranken.de eingeräumt. Vorausgegangen war der "Hilferuf“ eines Gefangenen, der sich an inFranken.de gewandt hatte.

Inzidenzwerte in Stadt und Landkreis Bayreuth gestiegen

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Bayreuth liegt am Donnerstag (18. Februar 2021) bei 101,63 (Vortag: 72,21). Der Landkreis Bayreuth weist einen Wert von 111,84 (Vortag: 107,98) auf. Beide Inzidenzwerte sind somit gegenüber dem Vortag jeweils gestiegen - der Stadt-Wert sogar deutlich. Seit Mittwoch sind insgesamt 61 neue positive Corona-Testergebnisse eingegangen, berichtet das Landratsamt Bayreuth. 29 stammen demnach aus der Stadt und 32 aus dem Landkreis Bayreuth.

Am Donnerstag sind in der Stadt Bayreuth 138 und im Landkreis 160 Menschen nachweislich mit dem Virus CoV-2 infiziert. Als genesen gelten 1994 Personen aus der Stadt und 2926Personen aus dem Landkreis. Darunter befinden sich laut Landratsamt sowohl Personen, die mit typischer Symptomatik erkrankt gewesen waren, aber auch solche, bei denen trotz fehlender Krankheitszeichen ein positiver Test auf CoV-2 vorgelegen hatte.

Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden in der Stadt Bayreuth insgesamt 2215 und im Landkreis 3208 Menschen positiv auf den Erreger getestet. Aktuell werden insgesamt 106 Corona-Infizierte aus dem Raum Bayreuth stationär behandelt – davon sind 101 Covid-19-Patienten im Klinikum Bayreuth und fünf in der Sana-Klinik in Pegnitz in Behandlung.

Bislang 205 Todesfälle in der Region

Nach Angaben des Landratsamts sind bislang 205 Menschen "an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19" verstorben - 83 von ihnen kamen aus der Stadt, 122 aus dem Landkreis Bayreuth.

Aktuelle Informationen rund um die Covid-19-Situation im Raum Bayreuth finden Sie im entsprechenden Corona-Ticker von inFranken.de.

