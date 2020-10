Corona-Ampel in Stadt Bayreuth am Montag (26. Oktober 2020) auf Dunkelrot

Striktere Regeln gelten ab Dienstag (27. Oktober 2020)

Verschärfungen gibt es u.a. bei der Sperrstunde, bei Verkauf von Alkohol sowie bei Veranstaltungen

Stadt Bayreuth mit 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100: In der Stadt Bayreuth springt die Corona-Ampel am Montag (26. Oktober 2020) von der Warnstufe Rot auf Dunkelrot. Damit gelten ab Dienstag (27. Oktober 2020) zusätzliche Einschränkungen in der Stadt Bayreuth.

Corona-Regeln in Bayreuth: Einschränkungen ab Dienstag

Mit dem Erreichen der aktuell höchsten Warnstufe werden die bereits geltenden Corona-Regeln für die Stadt Bayreuth weiter verschärft:

Maskenpflicht: Die von der Stadt bereits angeordnete Maskenpflicht auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen sowie das Verbot von Alkoholkonsum auf öffentlichen Straßen und Plätzen im Bereich der Innenstadt gelten unverändert weiter. Eine Auflistung der fraglichen Straßen und Plätze steht auf der Homepage der Stadt unter www.bayreuth.de zur Verfügung. Die Maskenpflicht am Platz im Bereich der Schulen gilt für alle Jahrgangsstufen.

Private Feiern und Treffen: Auch hier ändert sich zur Rot-Phase nichts, das heißt der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum und der Teilnehmerkreis von Zusammenkünften in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist auf die Angehörigen von zwei Hausständen oder auf höchstens fünf Personen beschränkt. Dies gilt auch für private Feiern wie Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern.

Sperrstunde: Die Sperrstunde für den Betrieb von gastronomischen Einrichtungen wird um eine weitere Stunde vorgezogen, sie gilt von 21 bis 6 Uhr. Ausgenommen hiervon ist die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen oder mitnahmefähigen nichtalkoholischenn Getränken.

Verkauf von Alkohol: Der Verkauf von alkoholischen Getränken an Tankstellen und durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste ist ebenfalls ab 21 Uhr (bis 6 Uhr) untersagt.

Veranstaltungen: Bei Veranstaltungen aller Art dürfen maximal 50 Personen teilnehmen. Ausgenommen hiervon sind Kirchenveranstaltungen, Demonstrationen und Hochschulveranstaltungen.

Die Maßnahmen gelten so lange, bis die Grenzwert sechs volle Tage unterschritten wird. Auf inFranken.de können Sie jeden Tag sehen, wie die einzelnen Landkreise und Städte in Franken auf der Corona-Ampel abschneiden.

