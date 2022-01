Bayreuth vor 22 Minuten

Datenschutz

Bürger können Übermittlungssperre für Daten einrichten

In Bayreuth haben Bürger die Möglichkeit Übermittlungsperren für die eigenen Daten bei der Meldebehörde einzurichten. So kann beispielsweise ein Veto gegen eine Datenübermittlung an die Bundeswehr eingelegt werden.