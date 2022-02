Bereits am Donnerstag (17. Februar 2022) haben couragierte Mitarbeiter eines Elektronikmarktes in Bayreuth einen bewaffneten Dieb an der Flucht gehindert. Wie die Polizei erst am Montag (21. Februar 2022) mitteilt, sitzt der 21 Jahre alte Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft. Die Kripo ermittelt.

Gegen 15.45 Uhr hat der Ladendetektiv des Elektronikmarktes beobachtet, wie ein Mann mehrere Elektrogeräte in einer "präparierten Tüte versteckte und anschließend die Kasse passierte, ohne die Ware im Wert von über 1000 Euro zu bezahlen", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Als er den 21 Jahre alten Dieb daraufhin ansprach, packte dieser den Ladendetektiv am Hals.

Mitarbeiter schreiten ein und halten Dieb fest

Dank des Eingreifens mehrerer Kollegen wurde der 21-Jährige an der Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizisten durchsuchten den jungen Mann und fanden in der Hosentasche ein Taschenmesser und Betäubungsmittel.

Anschließend durchsuchten die Beamten auch das Auto des Mannes. Dort entdeckten sie weiteres Diebesgut und Drogen. Da die Einstellung des Fahrersitzes nicht zur Größe des 21-Jährigen passte, schlussfolgerten die Polizisten, dass eine kleinere Person gefahren sein musste. Nachdem auch Zeugen vor Ort geschildert hatten, dass der Mann in Begleitung zweier Frauen gewesen sei, fahndeten die Beamten im näheren Umfeld nach den Komplizinnen.

In einem angrenzenden Ladengeschäft wurden die Frauen schließlich zeitnah gefunden. "Welche Rolle die beiden bei der Tat spielten, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben", heißt es im Polizeibericht. Neben dem Diebesgut beschlagnahmten die Beamten auch das Messer und die Drogen.

21-Jähriger in U-Haft

Der Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag (18. Februar 2022) einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth in Untersuchungshaft in einer Justizvollzuganstalt. Er muss sich unter anderem wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls mit Waffen vor Gericht verantworten.

Darüber hinaus stehen weitere Diebstahlsdelikte und Straftaten nach dem Waffen- und Betäubungsmittelgesetz im Raum.