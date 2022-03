Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Rotmaincenter in Bayreuth haben am Dienstagabend (15. März 2022) die Polizei zur Unterstützung gerufen: Ein 26-jähriger Bayreuther hatte zuvor eine Tür am Center beschädigt.

Der stark betrunkene Mann lehnte beim Eintreffen der Polizeistreifen an einer Mauer und musste erst von den Beamten geweckt werden. Beim Anblick der Polizei reagierte er sofort äußerst aggressiv, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt berichtet. Demnach habe er sich drohend vor ihnen aufgebaut und sie beleidigt.

Bayreuther demoliert Tür und bedroht anschließend Polizei

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens mussten ihn die Beamten überwältigen und fesseln, bevor er zur Polizeiinspektion gebracht werden konnte. Während des gesamten Einsatzes beleidigte und bedrohte er die Polizisten.

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth ordnete später eine Blutentnahme an. Da der Mann laut der Polizei als gemeingefährlich gilt, wurde eine amtliche Unterbringung veranlasst. Er wird nun wegen mehrerer Straftaten angezeigt.

Vorschaubild: © Johannes Neudecker (dpa)