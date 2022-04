Die ursprünglich in der Richard-Wagner-Straße am Jean-Paul-Museum geplante "öffentliche, barrierefreie Unisex-WC-Anlage" bekommt einen neuen Standort. Das habe der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung im nicht-öffentlichen Teil beschlossen, so die Stadt Bayreuth.

Demnach werde die WC-Anlage mit der äußeren Sandsteinfassade in der Wahnfriedstraße gegenüber dem Jean-Paul-Museum gebaut. Hintergrund dieses Beschlusses sei unter anderem, befürchtete Konflikte mit Anwohnern zu vermeiden, die "eine Verzögerung des Baus bedeuten könnten".

"Mit dem Beschluss zum neuen Standort konnte eine schnelle Lösung herbeigeführt werden, sodass die Leistungen nicht nochmals neu ausgeschrieben werden müssen und der Auftrag zur Errichtung der Toilettenanlage umgehend erteilt werden kann. Läuft alles nach Plan, können die Toiletten im Juli in Betrieb genommen werden. Die Kosten für die gesamte Anlage betragen rund 220.000 Euro", schreibt die Stadt.