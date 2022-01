Die Stadt Bayreuth wird Host Town der Special Olympic World Games, die vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin und damit erstmals in Deutschland stattfinden. Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten an, wie die Stadt Bayreuth erklärt.

Die internationalen Sportlerinnen und Sportler der 170 Delegationen sollen in Deutschland auf eine besondere Art willkommen geheißen werden. Jeder Delegation wird eine Host Town (Gastgeberstadt) zugewiesen. Die Host Towns bereiten einen viertägigen Aufenthalt der Delegation vom 11. bis 14. Juni 2023 vor und gestalten dabei ein Programm nach ihren Vorstellungen und lokalen Gegebenheiten. Weit mehr als 200 Kommunen in Deutschland – darunter auch die Stadt Bayreuth – haben sich als Host Town für die Special Olympic Games beworben.

"Im Zuge ihres Gastaufenthaltes in Bayreuth wird den Athletinnen und Athleten ein abwechslungsreiches, kulturelles und sportliches Programm angeboten. Bayreuth kann den Athleten durch seine modernen Wettkampfstätten sportlich sehr viele Möglichkeiten bieten", heißt es.