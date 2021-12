Gegen 07.15 Uhr hat am Dienstag (14.12.2021) ein 21-jähriger Bayreuther die Christian-Ritter-von-Popp-Straße in Bayreuth auf Höhe des Logistikparks überquert. Zu diesem Zeitpunkt haben mehrere Fahrzeuge die Straße in Fahrtrichtung Bayreuth befahren, wie die PI Bayreuth-Stadt berichtete.

Der Bayreuther versuchte trotz Grünphase für den PKW-Verkehr die Fahrbahn zu überqueren. Durch ein Handzeichen forderte der Fußgänger eine auf dem rechten Fahrstreifen befindliche Autofahrerin auf, anzuhalten. Die Dame befuhr zu dieser Zeit den rechten Fahrstreifen und konnte ihr Auto noch rechtzeitig stoppen. Nachdem das Fahrzeug angehalten hatte, rannte der Fußgänger über die dortige zweispurige Fahrbahn in Richtung der nahegelegenen Tankstelle.

Fußgänger kollidiert mit Auto: Überquerversuch einer viel befahrenen Straße geht schief

Dabei übersah der 21-Jährige, eine zu dieser Zeit auf dem linken Fahrstreifen ebenfalls stadteinwärts fahrende Fahrzeugführerin. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß. Der Bayreuther flog nach Augenzeugenberichten einige Meter durch die Luft und blieb schließlich schwerverletzt auf der Straße liegen. Nach erfolgter Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er ins Klinikum Bayreuth gebracht.

Die Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt und der Fahrzeugverkehr in Richtung Bayreuth umgeleitet werden. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth beauftragte einen Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs.

Vorschaubild: © Symbolbild: vbaleha/Adobe Stock