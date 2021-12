Das staatliche Impfangebot für die Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Bayreuth wird nochmals erweitert, um damit der großen Nachfrage nach CoronaImpfungen gerecht zu werden, teilt das Landratsamt Bayreuth mit.

Landrat Florian Wiedemann ist sehr erfreut, dass es den Verantwortlichen im Landratsamt Bayreuth in Kooperation mit dem BRK Kreisverband Bayreuth und der SKS Ambulanz gemeinnützige GmbH, gelungen ist, das Corona-Impfangebot ab kommenden Montag noch weiter auszubauen.

„Ich freue mich sehr, dass alle Beteiligten – von Haustechnikern über Personalverwaltung und Personalrat bis zu den Impfhelfern selbst – an einem Strang ziehen und über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus gegangen sind, um diese logistische Meisterleistung so kurzfristig hinzubekommen. Nur dadurch ist es

möglich, das Corona-Impfangebot an Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für unsere Bürgerinnen und Bürger so zügig zu erweitern. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken“, so Landrat Wiedemann. Das von der SKS Ambulanz gemeinnützige GmbH betriebene Impfzentrum in den Bayreuther Stadtbadturnhallen wird ab dem 13. Dezember jeden Tag geöffnet haben. Ab Januar wird der Zeitraum nochmals auf eine tägliche Öffnungszeit von 8 bis 20 Uhr ausgeweitet und somit auf eine tägliche Kapazität von 450 Impfungen erweitert.

Auch die Kapazität der mobilen Teams der SKS Ambulanz wird erweitert, sodass diese an vier Tagen in der Woche jeweils bis zu 260 Impfungen durchführen können. Die mobilen Teams richten den Fokus auf die Impfversorgung in Gemeinden des Landkreises und in Einrichtungen mit vulnerablen Bevölkerungsgruppen (z. B. Pflegeheime etc.) und mit besonderer infrastruktureller Relevanz.

Seit dem Nikolaustag betreibt der BRK-Kreisverband in seinen eigenen Räumlichkeiten in der Hindenburgstraße in Bayreuth ein Impfzentrum, das montags bis freitags geöffnet ist. Die Impfkapazitäten hier werden ab 13. Dezember von 240 Impfungen täglich auf 330 Impfungen am Tag erweitert.

Auch die Impfstation in der Wiesweiherhalle in Pegnitz wird weiter durch den BRK Kreisverband betrieben. Dort wurde die Impfkapazität seit vergangenen Montag werktags auf jeweils 165 Impfungen aufgestockt. Um Wartezeiten bei der Impfung zu vermeiden, gilt weiterhin, dass CoronaImpfungen im Rahmen des staatlichen Impfangebots nur nach vorheriger Terminvergabe erfolgen können.

Die Registrierung und Anmeldung im Online-Portal BayIMCO ist im Internet möglich. Alle Impfstandorte in Stadt und Landkreis Bayreuth finden sich im Online-Portal BayIMCO unter "Impfzentrum Bayreuth" und können erst nach erfolgreicher Anmeldung unter "Termin auswählen" gewählt werden.

Telefonisch können Termine, möglichst nach vorheriger Registrierung im OnlinePortal BayIMCO, in der Hotline des Landratsamts montags bis freitags von 8 bis 13:30 Uhr unter der Telefonnummer 0921 728700 vereinbart werden.

Die Impfwilligen werden gebeten, Doppelanmeldungen – beim niedergelassenen Arzt und beim staatlichen Impfangebot – zu vermeiden und ihre Impftermine wahrzunehmen. Es bereitet immer wieder große Probleme, wenn Personen nicht zum vereinbarten Termin erscheinen und ganz kurzfristig weitere Impfwillige aktiviert werden müssen, damit kein Impfstoff weggeworfen werden muss.