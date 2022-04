Bayreuth vor 1 Stunde

Müllentsorgung

Bayreuth: Änderung der Müllabfuhr an Ostern - Das sind die Abholzeiten

In Bayreuth ändern sich an den Ostertagen die Abholzeiten für den Biomüll. Auch die Abholzeit für die Gelben Säcke in Abholbezirk 1 wird geändert.