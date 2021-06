In der Nacht zum Donnerstag (03.06.2021) hatten sich bis zu 500 junge Leute im Hofgarten in Bayreuth versammelt, um dort das schöne Wetter zu genießen.

Einige Anwohner fühlten sich jedoch durch die lautstarke Musik und das Grölen in ihrer Nachtruhe gestört und riefen die Polizei. Es wurde außerdem eine große Menge an Unrat und Müll in der Anlage hinterlassen, wie die Polizei Bayreuth-Stadt mitteilt.

Bayreuth Hofgarten: 500 Menschen feiern lautstark mit Musik

Die Polizei musste den Platz schließlich räumen. Hierzu war die Unterstützung von Streifen aus den angrenzenden Dienstbereichen notwendig.

Einige Feiernden protestierten jedoch lautstark gegen die Einsatzmaßnahmen und weigerten sich zu gehen. Es dauerte ungefähr zwei Stunden, bis der Platz geräumt war.

Es wurden zahlreiche Platzverweise ausgesprochen und zwei Musikanlagen mussten sichergestellt werden, weil diese immer wieder provozierend laut gestellt wurden. Anzeigen wegen Ruhestörung werden an die Stadt Bayreuth vorgelegt.

Die Polizei wird den Hofgarten insbesondere an den Wochenenden verstärkt kontrollieren. Auch ein Sicherheitsdienst und die Sicherheitswacht werden unterstützen.