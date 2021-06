Ein 19-Jähriger musste am Donnerstagnachmittag (24.06.2021) in der "Neuen Heimat" in Bayreuth in Gewahrsam genommen werden, wie die Polizei Bayreuth-Stadt mitteilt.

Eine Streife der Polizei wurde gegen 17 Uhr in die Frankenstraße gerufen. Dort pöbelte der junge Mann aus Bayreuth mehrere Kinder an, die sich vor ihm fürchteten.

19-Jähriger pöbelt Kinder in Bayreuth an und muss in Haftraum

Auch der Polizei gegenüber zeigte sich der Mann sofort aggressiv und weigerte sich zu gehen. Daher nahmen die Beamten ihn fest.

Der alkoholisierte Mann konnte sich in einem Haftraum der Polizeiinspektion ausnüchtern und beruhigen.

Symbolfoto: Bob Dmyt/Pixabay.com