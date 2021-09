Bayreuth vor 18 Minuten

Sachbeschädigung

19-Jähriger wütet nachts mit Axt in Kleingarten

In Bayreuth ist ein 19-jähriger nachts in eine Kleingartenkolonie eingebrochen und hat dort mit einer Axt wild um sich geschlagen. Er schlug auf mehrere Umzäunungen sowie eine Weide ein. Anschließend machte er sich noch an einem Geräteschrank zu schaffen.